Neue Gondelbahn auf Schladminger Planai eröffnet

3800 Passagiere pro Stunde

Die Staugefahr in der Talstation sollte mit dem Doppelmayr-Schmuckstück jedenfalls der Vergangenheit angehören. 3800 Personen können pro Stunde neuerdings zum Gipfel gebracht werden. Fahrzeit: 12 Minuten! Den ersten ganz großen Publikumsansturm (16.000 Fans) gibt es ja schon an diesem Wochenende. Am Freitag, gastieren nämlich die Stars der internationalen DJ-Szene im WM-Stadion (Einlass 14 Uhr, Beginn 15 Uhr; bis zum Auftritt von Dimitri Vegas & Like Mike um 22 Uhr ist da Party angesagt).