Bauernprotest wegen „Schweine-Marketing“

„Bauern machen Fürsten“, so lautet ein Sprichwort auf dem Land. Doch die Zeiten des stillen Gehorsams sind vorbei, jetzt wird mit schwerem Geschütz geschossen. Ein brisanter Tonband-Mitschnitt erreichte nun gestern die „Krone“ und lässt die Agrar-Lobby ein klein wenig zittern. Der Hintergrund ist simpel: Ein AMA-Kontrolleur (Name der Redaktion bekannt) besucht einen heimischen Schweinebauern und will ihm 75 Cent pro Schlachttier der vergangenen fünf Jahre verrechnen – als Marketing-Beitrag.

Der Haken an der Geschichte ist aber, dass der Landwirt schon seit mehr als 25 Jahren Direktvermarkter ist und auf Hilfe seitens der AMA nicht nur sprichwörtlich „pfeift“. „Ich lass mir von diesen Bürohengsten nicht einreden, dass ich für das höhere Wohl bezahlen soll“, so der gelernte Fleischhauer.