Umfahrungen für 6 Orte in der „Flughafen-Region“

„Das ist das größte Straßenbauprojekt in der Geschichte des Landesstraßendienstes“, gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern nach der Sitzung der Landesregierung bekannt. In dieser war die Vergabe der Planungen für das Einreichprojekt beschlossen worden: „Und zwar einstimmig“, wie Mikl-Leitner betonte. Konkret geht es um eine Kette von Umfahrungen. Profitieren werden von der 19 Kilometer langen Straße die Ortschaften Götzendorf, Margarethen am Moos, Schwadorf, Fischamend, Klein-Neusiedl und Enzersdorf an der Fischa.