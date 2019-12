Europol nimmt über 30.000 Domains vom Netz

In Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden aus 18 EU-Mitgliedstaaten und US-Behörden hat Europol mehr als 30.000 Internet-Domains beschlagnahmt. Über sie seien gefälschte und raubkopierte Gegenstände vertrieben worden, so die europäische Polizeibehörde in einer Mitteilung vom Montag.