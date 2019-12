Aufruhr um Qualm: Alles nur heiße Luft?

Oder sind die Wirte so perfekt in der Umsetzung? Offensichtlich, denn Konfliktthema scheint es keines (mehr) zu sein. Zwei Anzeigen in der BH Imst, drei Anzeigen in der BH Innsbruck-Land und nur sieben Anzeigen in Innsbruck im ersten Rauchfrei-Monat belegen: Die Aufregungen im Vorfeld – alles heiße Luft!