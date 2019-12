Monschein wie Haaland? „Ich stehe auf Frauen“

„Es hat Spaß gemacht“

Zum Triplepack gegen Hartberg meinte er hingegen: „Ich kann nicht sagen, warum es so geklappt hat. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Die erste Halbzeit war die beste von uns in dieser Saison. Es hat ab der ersten Sekunde funktioniert. Im Derby werden wir jetzt alles reinhauen.“ Das steigt nämlich schon am Sonntag in einer Woche. Und Haaland hat „nur“ zwei Treffer mehr erzielt.