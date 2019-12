Der Pandabär versetzt Obertauern in Stimmung

Auch in Obertauern wird heute, Samstag das Saisonopening lautstark eröffnet. Kein geringerer als CRO aka „der mit der Pandamaske“ wird auf 1750 Meter mitten im Ort die Pistenartisten mit Songs wie „Bad Chick“ in beste Laune versetzen. „Wir erwarten 3000 Fans, es wird ein Spektakel“, so Tourismus-Chef Mario Siedler.