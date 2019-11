RB-Boss: „Das Geld werden wir wieder investieren!“

Riesengroßer Jubel in Leipzig! RB steht erstmals in der K.o.-Phase der Champions League. Boss Oliver Mintzlaff will nun "weiter kommen". Zudem freut er sich auf den Zahltag. „Das Geld, was in die Kasse kommt, ist mehr als nur ein nettes Nebengeräusch. Das werden wir wieder investieren“, versprach er.