Innsbruck und Kitzbühel über 5000-Euro-Grenze

Kaufpreise in Landeck sind halb so teuer wie in der Gamsstand

Generell weisen die Tiroler Bezirke ein hohes Preisniveau auf - doch auch dort finden Immobilienkäufer preiswerte Wohnungen und Häuser. Die Kaufpreise in Landeck (2430 Euro) sind beispielsweise halb so teuer wie in Kitzbühel oder Innsbruck-Stadt.