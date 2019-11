„Finale“ gegen Klopp: „Einfach nur geil!“

Bahnt sich da ein rot-weiß-rotes Fußballmärchen an? Salzburg ist dank des souveränen 4:1-Sieges in Genk, dem ersten Auswärtserfolg im Europacup im Jahr 2019, noch im Rennen ums Königsklassen-Achtelfinale. Womit für die Marsch-Crew am 10. Dezember zu Hause in Runde sechs ein heißes „Finale“ steigt.