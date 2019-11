Achenpass: Ist Dosierung zu „unfreundlich“?

Lebensqualität für die Anrainer gesunken

„Der teuer erkaufte Wohnraum verliert bei diesem Lärm, Geruch und Schadstoffen an Wert und Erholungswert. Die Leute können ja nicht davonlaufen“, ärgert sich Gurgiser. In Punkto Dosierampel stößt er bei Wolfgang Löderle (Leiter Verkehr bei der BH Schwaz) auf wenig Gegenliebe: „Im Achental haben wir selbst viele ausgezeichnete Betriebe und auch das Skigebiet Christlum. Die Gäste fahren nicht nur im Transit nach Italien, sondern geben ihr Geld bei uns aus. Sie mit einer Dosierampel an der Grenze zu empfangen, entspricht wohl nicht der in aller Welt bekannten und geschätzten Tiroler Gastfreundschaft.“