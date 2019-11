Tausendsassa Tom Raffl rettete das Bulls-Jubiläum

Vorm Startbully im „Tausender-Treff“ wurde Bulls-Kapitän Tom Raffl von der Liga für seinen Torlauf im Oktober geehrt. Und besorgte im Jubiläumsspiel prompt die Salzburger Führung mit einem energischen Antritt in der ersten Überzahl. In der Sekunden zuvor Lamoureux gegen Großlercher gerettet hatte. Und eine Kopie der Szenenfolge sorgte am Ende auch für den dritten Zwei-Punkte-Heimsieg: Erst entschärfte der überragende Bulls-Keeper eine Topchance der in der Overtime viel gefährlicheren Wiener, dann legte Heinrich los und auf – Herburger verfehlte noch, aber Raffl traf. Alles zehn Sekunden vor der Sirene.