Erstmals Slalom ohne Hirscher: Schwarz im Fokus

Kaum Trainingstage wegen Verletzungen

Feller hat mit seinem Sturz vor Sölden einen Meniskus verärgert und in den vergangenen zwei Monaten laut seinem Trainer nur „fünf, sechs“ zählbare Slalom-Trainingstage gehabt. Und auch Christian Hirschbühl (oben im Bild) laborierte an einer Knochenprellung im Knie. Vom bereits 29-jährigen Vorarlberger erwartet Pfeifer den nächsten Schritt. „Es wäre an der Zeit, dass er konstanter in die Top 5 bis 7 oder mal aufs Podium fährt. Weil er das draufhat“, meinte Pfeifer. Matt, Hirschbühl, Feller, Schwarz belegten 2018 in Lappland die Plätze sieben bis zehn.