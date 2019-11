Last-Minute-Drama: „Hasi“ verpasst die Sensation

Southampton hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League den ersten Sieg nach zuletzt sechs Niederlagen und einem Remis nur hauchdünn verpasst. Der Club von Trainer Ralph Hasenhüttl musste sich auswärts gegen Arsenal mit einem 2:2 begnügen, weil Alexandre Lacazette in der 95. Minute der Ausgleich für die „Gunners“ gelang.