Deutsche Telekom will Kernnetz ohne Huawei-Technik

Politischer Widerstand wächst

In den Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD ist zuletzt der Widerstand gegen eine Beteiligung des chinesischen Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes gewachsen. Die SPD-Fraktion soll nach Forderung mehrerer Abgeordneter bereits am Montag für einen Ausschluss stimmen. Der am Freitag beginnende CDU-Parteitag in Leipzig muss über mehrere Anträge entscheiden, die einen Ausschluss von Huawei oder eine Beteiligung des Bundestages an der Entscheidung verlangen.