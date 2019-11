Lungauer hofieren Buhlschaft und Filmcrew

Wie gestern schon berichtet dreht Veronica Ferres in St. Michael gerade den Mystery-Thriller „The Darker The Lake“. Mit an Land gezogen hat die internationale Produktion Maximilian Tosch und seine Lungauer Marketingagentur Kwer. „Von Starallüren ist bei ihr keine Rede. Ganz im Gegenteil: Sie ist total unkompliziert“, schwärmt der 30-jährige. Auch der Bürgermeister von St. Michael Manfred Sampl ist von der Ferres ganz entzückt: „Ich war schon von ihr als Buhlschaft am Domplatz begeistert, dass sie nun bei uns im Lugau dreht ist ein Glücksfall.“