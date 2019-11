FPÖ Wien hortete geheimen Goldschatz in Bauernhaus

Wie aus den Ermittlungsakten der Causa Casinos Austria hervorgeht, hat die FPÖ Wien offenbar Goldbarren in einem Osttiroler Bauernhaus gehortet. Die Partei bestätigte am Mittwoch einen Bericht des Nachrichtenmagazins „profil“, dass das Gold in mehreren Tresoren des Bildungsinstituts St. Jakob in Osttirol deponiert wurde.