Missbrauchsskandal um Arzt: 111 Buben als Opfer!

Übergriffe auch außerhalb der Ordination

Einigen soll der dringend Tatverdächtige kleine Geldgeschenke gemacht und sie in sein Haus am Attersee eingeladen haben. Dort zeigte er ihnen offenbar Pornofilme und dürfte sich an ihnen vergangen haben. 30 Opfer, die auf diese Weise außerhalb der Ordination missbraucht wurden, konnten dokumentiert werden. Doch auch in seinem Ferienhaus in Ägypten hatte sich der Arzt an einem jungen Patienten im Alter von damals erst zwölf Jahren vergriffen. Das Opfer hat sich dem Strafverfahren angeschlossen, hieß es.