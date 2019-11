Salzburg räumt das Chaos nach dem Unwetter auf

Nicht alle Bewohner befanden sich während der bewegten Tage im Ort. „Wir hatten auch Gäste aus Hüttschlag“, sagt Christiane Radler vom Hotel Alpenland in St. Johann. Nachdem die Lage im Innergebirg am Sonntag immer dramatischer wurde, spazierten innerhalb von vier Stunden rund 30 Gäste durch die Türen. „Viele unserer Gäste waren im Kino in St. Johann und konnten wegen der Straßensperren nicht heimfahren“, sagt die Rezeptionistion. Nachdem die unerwarteten Neuankömmlinge um ein Zimmer baten, war das Hotel „nahezu ausgebucht“. Aufgrund der Umstände gab es für die Gestrandeten sogar einen günstigeren Preis. „Mittlerweile ist der Großteil jedoch heimgekehrt.“