Auftaktniederlage für Titelverteidiger Kroatien!

Mit einem Sieg startete auch Belgien in das Turnier. Steve Darcis und David Goffin setzten sich in ihren Einzeln gegen Kolumbien durch. Der Davis Cup wird in diesem Jahr erstmals in einem neuen Format ausgetragen. 18 Mannschaften kämpfen zunächst in sechs Dreier-Gruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Danach geht es im K.o.-System weiter. Neben den Gruppensiegern kommen auch die besten beiden Zweiten weiter. Das Endspiel findet am Sonntag statt.