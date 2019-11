Siedlung in Untergaimberg musste evakuiert werden

„Der Baufirma war zum Glück aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Eine Stützmauer beim Grundstück war gebrochen, deshalb wurde die drohende Hangrutschung entdeckt“, erzählt Bürgermeister Bernhard Webhofer von der misslichen Lage. „Deshalb haben wir die Siedlung unterhalb vorsichtshalber evakuiert. Die Bewohner bleiben so lange in Ersatzunterkünften, bis wir alles abgeklärt haben. Wir müssen warten, bis es hell wird“, so der Bürgermeister. Auch muss beim Neubau-Grundstück, vor allem bei der Gartenanlage, einiges rückgebaut werden. Am Dienstag wird die Lage vor Ort neu beurteilt.