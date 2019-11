Die besten Bilder: So feierten die ÖFB-Helden

Die Journalisten gingen Deckung, als Marko Arnautovic angerauscht kam. Mit Bierkurg bewaffnet stürmte er die „Mixed Zone“ deutete an, Bier in die Presse-Meute zu schütten. Fehlalarm! „Ist eh nix drin“, lachte Marko spitzbübisch. Nachsatz: „Hosenscheißer!“ So viel Glück hatte der Teamchef zuvor am Spielfeld nicht gehabt. Franco Foda wurde von der Bierdusche nicht verschont.