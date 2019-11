Ex-Spielsüchtiger hat Verständnis für Spielhölle

„Dort habe ich nie gespielt“, sagt Franz E. (57) und zeigt auf das neue „Tipico“-Wettbüro im „Perron“-Gebäude in der Salzburger Rainerstraße. Der Spielepalast wurde wegen seines Standortes in der sozialschwachen Elisabeth-Vorstadt heftig kritisiert. „Natürlich verstehe ich die Kritik, andererseits müsste man ja nicht Hunderttausende Euro verspielen“, lacht der 57-Jährige während er in einem Café nebenan sitzt.