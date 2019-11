„Das Tempo Burgenlands braucht es auf Bundesebene“

In Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit seit Monaten steige und die Wirtschaft langsam abflache, dürfe es nicht zu einer „Pause“ im Parlament kommen, nur weil sich zwei Parteien in Koalitionsverhandlungen befinden, so die SPÖ-Chefin. Man werde deshalb nicht lockerlassen und die Anträge in der nächsten Nationalratssitzung erneut einbringen.