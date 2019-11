Welle der Gewalt schwappt auch auf Schulen über

Schuldirektion zog erste Konsequenzen

Teils sollen andere Mitschüler auch erniedrigt oder sogar massiv bedroht werden, was sich wiederum negativ auf deren Lernerfolge auswirke. Eine Innsbrucker Schuldirektion hat zuletzt auch schon erste Konsequenzen gezogen. In einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, heißt es, dass drei Schüler ab kommender Woche in eine so genannte Timeout-Klasse versetzt werden. Zwei weitere Burschen wurden suspendiert.