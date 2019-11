Signify bietet individuelle Lampen aus 3D-Drucker

Mit nur wenigen Klicks zur ganz persönlichen Lampe aus dem 3D-Drucker - ein neuer Service des niederländischen Herstellers Signify (vormals Philips Lighting) macht es ab sofort möglich. Nach dem Start in Belgien und den Niederlanden soll das Angebot im Laufe des nächsten Jahres auch in Österreich zur Verfügung stehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.