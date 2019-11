Schweiz-Legionär Herburger: „Ich bin ein Kämpfer!“

Heute empfängt man in der Champions League der polnischen Topklub Orlen Wisla Plock. Bislang kommt Herbuger in der Königsklasse auf vier Treffer, die Chancen auf das Achtelfinale sind für die Schweizer noch intakt. Im Video-Interview spricht Lukas Herburger über seinen Werdegang, seine Rolle in der Mannschaft und welche Bedeutung die bevorstehende EURO 2020 für ihn hat.