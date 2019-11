Die schönsten Plätze im Advent

Der älteste aller derzeit im Bundesland Salzburg bestehenden ist in St. Leonhard zu finden. Der sympathische Markt – eine Initiative des St. Leonharder Pfarrers Franz Nikolasch, wurde ein Jahr vor dem Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz gegründet. Die Erlöse gehen seit Beginn an die Lebenshilfe.