Eingeschlossenes Spital war wieder erreichbar

Einige Straßen bleiben gesperrt

Gesperrt war laut ÖAMTC nach wie die B95 von Predlitz auf die Turracher Höhe wegen umgestürzter Bäume. Die St. Lambrechter Landesstraße (L502) von Neumarkt nach Murau war wegen Behinderungen durch umgestürzte Bäume gesperrt. Das Gleiche galt für die L511 zwischen Stadl an der Mur und Flattnitz in Kärnten. Auf der L113 von Wegscheid nach Mürzsteg über das Niederalpl mussten Lkw über 3,5 Tonnen Schneeketten anlegen. Auf höher gelegenen Bergstraßen blieben in der Obersteiermark und in der oberen Ost- bzw. Weststeiermark immer wieder Fahrzeuge wegen der winterlichen Bedingungen hängen.