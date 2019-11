BVT: NEOS berufen Nationalen Sicherheitsrat ein

Angesichts der internationalen Kritik des „Berner Klubs“ an den Sicherheitsvorkehrungen des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) berufen die NEOS den Nationalen Sicherheitsrat ein. Das Parlament müsse so schnell wie möglich handeln und die Weichen für eine BVT-Reform stellen, so die Partei.