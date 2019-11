Spanischer Rekordtorschütze beendet seine Karriere

Der Stürmer erzielte in seiner illustren Karriere in 98 Spielen satte 59 Tore, womit er Rekordtorschütze der spanischen Nationalmannschaft ist. Mit Spanien gewann er 2008 die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz sowie die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Den Triumph der „Furia Roja“ bei der EM 2012 verpasste er aufgrund einer Verletzung.