Sieg! LASK reitet weiterhin auf Erfolgswelle

Der LASK konnte nach dem furiosen 4:1-Erfolg am Donnerstag gegen PSV Eindhoven auch in der Liga nachlegen. Die Linzer gewannen ihr Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen Tabellenschlusslicht Admira mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Thomas Goiginger in der 30. Spielminute. Der Trainer der Oberösterreich Valerien Ismael wurde in Minute 84 mit Gelb-Rot auf die Tribüne verbannt. Damit hält man bei einem Spiel mehr, bei der gleichen Punkteanzahl wie Red Bull Salzburg.