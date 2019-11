Salzburgs Dreierpack-Haaland schießt den WAC ab!

Nach Wiederbeginn dominierten die Kärntner vorerst das Geschehen nach Belieben, die Salzburg-Abwehr schwamm einige Male gehörig. Andreas Ulmer blockte in höchster Not Abschlüsse von Weissman (53.) und Liendl (57.) zur Ecke. Weissman fehlte im Strafraum aus guter Position bei einer weiteren Chance (55.) auch die nötige Präzision. Zudem musste auch Carlos Coronel bei einem Ritzmaier-Weitschuss (61.) sein Können zeigen. Ganz anders die Salzburger, die nach der Hereinnahme von Daka an Effizienz nicht zu überbieten waren - zwei ähnliche Aktionen verwertete Haaland in gewohnter Manier. Dem WAC klebte hingegen auch im Finish die Abschlussschwäche am Fuß: Christopher Wernitznig (80.) und Alexander Schmidt (85.) ließen Topchancen aus. Damit war die erste Liga-Niederlage seit dem 2:5 in Salzburg am 10. August Realität. Die Kärntner verließen damit nach dem 0:3 in Graz gegen Basaksehir am Donnerstag in der Europa League wieder als Verlierer den Platz.