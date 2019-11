Rapid schießt sich in Altach in Erfolgsspur zurück

Rapid ist nach drei sieglosen Partien in der Fußball-Bundesliga auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Die Hütteldorfer setzten sich am Samstag in Altach klar mit 3:0 (3:0) durch und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz erfolgreich. Die Wiener beendeten auch eine weitere Durststrecke, in der Cashpoint Arena war es der erste Sieg seit 10. Mai 2015 (3:1).