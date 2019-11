Österreich besiegt Dänemark mit 3:1

Kapitän Ganahl brachte die Österreicher wie schon am Vortag in Führung. Doch diesmal fand das Team von Coach Roger Bader nach dem Ausgleich durch Mathias From im letzten Länderspiel des Jahres die richtige Antwort. Der 21-jährige Daniel Obersteiner kam im dritten Ländermatch zum Premierentreffer, und den Schlusspunkt setzte Ganahl 51 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor.