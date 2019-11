„Daniel Düsentrieb ist meine Lieblingsfigur“

„Krone“: Herr Professor Schmalsteig, sieben Patente in fünf Jahren – 2017 wurden Sie als erfolgreichster Erfinder der Technischen Uni Graz mit der Nikola-Tesla-Medaille geehrt. Was bedeutet das für einen Erfindergeist wie Sie?

Wie die meisten universitären Forscher konzentriere ich mich auf Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Patente entstehen eher durch die Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, wo sie für deren Geschäftstätigkeit wichtig sind. In diesem Fall veröffentlichen wir die wissenschaftlichen Arbeiten nach Einreichung zum Patent, weil es dann nicht mehr „neuheitsschädlich“ ist. Die Tesla-Medaille zeigt für mich in erster Linie, dass das eine gute Strategie ist. Bezüglich der Zahl der Patente habe ich keinen besonderen sportlichen Ehrgeiz (lacht).