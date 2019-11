Pflege-Versorgung in Kufstein sichergestellt

Gesundheits- und Pflegelandesrat Bernhard Tilg fasste das erfreuliche Ergebnis für den Bezirk Kufstein folgendermaßen zusammen: Für die Langzeitpflege in den Heimen stehen 905 der anvisierten 913 Plätze zur Verfügung. In den kommenden drei Jahren entstehen zusätzlich 33 neue Plätze in der Tages- sowie ein zusätzlicher Platz in der Kurzzeitpflege.