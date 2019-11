Pkw bei Unfall in Stücke gerissen: Lenker (28) tot

Ein Toter und ein Verletzter - das ist die tragische Bilanz eines verheerenden Frontalzusammenstoßes am Mittwoch in Niederösterreich. Der Lenker eines Pkw war offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw kollidiert. Das Auto wurde dabei regelrecht in Stücke gerissen - für den 28-Jährigen am Steuer gab es keine Rettung mehr.