Ab sofort gibt es die digitale Autobahn-Vignette

„Mit der Einführung der digitalen Vignette haben wir ins Schwarze getroffen. Der Marktanteil der digitalen Vignette steigt ständig“, sagt Asfinag-Geschäftsführerin Ursula Zechner. So habe man im zweiten Jahr der Erhältlichkeit bereits mehr als 1,9 Millionen digitale Vignetten verkauft. Das entspricht in etwa jeder zweiten Jahresvignette. „Für uns ist das ein Signal, noch weitere Angebote in der digitalen Welt zu ermöglichen“, so Zechner.