Stadionsperre für Ultras-Chef nach Rassismus-Eklat

Der Ultras-Chef sagte in dem Radio-Interview weiter, Balotelli sei ein Clown, er habe die angeblichen Beleidigungen von den Rängen nur in seinem Kopf gehört, also erfunden. Die Vereinsführung begründete die Stadionsperre mit Ansichten und Ausdrücken, die den Prinzipien und ethischen Werten des Clubs völlig widersprechen.