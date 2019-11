Tierfreunde wurden Opfer frecher Diebe

30 bis 40 Autos fahren an gut frequentierten Tagen zu und ab. 50 bis 70 Personen besuchen dann das beherzt geführte Tierquartier. Auch durch die vielen zusätzlichen Fußgänger haben sich die Unbekannten nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am helllichten Tag schlugen sie am vergangnen Samstag die Scheiben von zwei VW-Golf ein. Sie schnappten sich eine Handtasche sowie andere Wertgegenstände - dann flüchteten die frechen Täter.