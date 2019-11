„Die Trauer will gehegt und gepflegt werden“

„Es gibt für Hinterbliebene das Leben vor und das Leben nach dem Suizid“, sagt Angelika Bodner-Pardeller. Sie sitzt in ihrer Praxis, ein bunter Teppich zu ihren Füßen, helle Farben an den Wänden. Neun Jahre ist es her, dass ihre Welt plötzlich stehen blieb: „Mein Vater hat sich das Leben genommen.“ Eine dramatische Erfahrung – und sehr viel Hilflosigkeit, die sich daraus ergab. „Man ist auf so etwas nicht vorbereitet“, sagt Bodner-Pardeller heute. „Ich gehe sogar soweit, zu sagen, dass mir vorher nicht bewusst war, dass Suizid eine Möglichkeit zu sterben ist. Darüber denkt man einfach nicht nach.“