Tor von der Mittellinie reißt Europa vom Hocker

Er schoss beim FC Zürich in 82 Spielen 8 Tore. Jetzt traf er für seinen neuen Klub, den Zweitligisten Lausanne Sports, zum 4:0 gegen Xamax (Super League, höchste Spielklasse) im Cup, am Ende stand es 6:0. Klassenunterschied hin oder her. „Das war das Tor meines Lebens“, sagte Kukuruzovic nach dem Spiel.