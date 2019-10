„Ich bin auch Juve-Fan, aber gebt die Juwelen her“

Update zum Raubüberfall auf Ex-Juventus-Mittelfeld-Ass Claudio Marchisio. Die mittlerweile zurückgetretene Juve-Legende Marchisio wurde am späten Dienstagabend in seinem eigenen Zuhause Opfer eines Raubüberfalls. Dies berichtete die italienische Zeitung „Gazzetta dello Sport“. Jetzt weiß man auch, mit welchen Worten sich der Einbrecher an ihn wandte. Laut „Sky Italien“ erzählte Marchisio, dass der Einbrecher auch ein Juve-Fan war.