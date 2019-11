Mehr Anstand, bitte!

Wenn Anstandslosigkeit Erfolg hat, greift sie schnell um sich. Dann findet sie Nachahmer, und die Maßstäbe verschieben sich. So lange, bis Unmoral zur Norm wird und nur noch das Recht des Stärkeren zählt. Natürlich wird es immer Menschen geben, die sich nicht an Spielregeln halten. Die sich ohne Rücksicht auf Verluste Vorteile verschaffen. Man wird sie vermutlich auch nicht ändern können. Aber man kann das Bewusstsein potenzieller Nachahmer schärfen. Anstandslosigkeit darf nicht goutiert werden! Stattdessen müssen wir Rücksicht, Wohlwollen, Empathie und Freundlichkeit einfordern. Und vorleben! Nur so ist das friedliche und gute Zusammenleben aller möglich. Der Apostel Paulus ist diesbezüglich jedenfalls ganz klar und deutlich, wenn er in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt: „Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern auch an das, was dem anderen dient.“