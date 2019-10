Vater spricht: So geht es dem verprügelten Schiri

Die Prügelattacke gegen einen Schiedsrichter in Deutschland sorgte für Entsetzen in der Fußball-Welt. Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nun meldet sich der Vater des Opfers zu Wort.