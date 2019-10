Doping-Krimi geht in die heiße Phase

Max Hauke sitzt auf dem ockerfarbenen Sofa der Villa Edeltraut in Seefeld. Mit der Nadel im Arm lässt er sich das zu einem früheren Zeitpunkt abgenommene Eigenblut in seinen Körper zurückführen. Es ist der Moment, an dem die Cobra-Einheit am 27. Februar zuschlägt. Und den ÖSV-Langläufer, der sich auf sein nächstes WM-Rennen „vorbereitet“, in flagranti beim Blutdoping überführt.