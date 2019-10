Samet A. soll in Justizanstalt ausgerastet sein

Samet A. steht im Verdacht, am Sonntag in einer Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn seine Ehefrau (29) sowie seine zwei Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet zu haben. Danach versuchte er, seinen elf Monate alten Sohn zu ersticken, ehe er selbst die Polizei alarmierte. Der Bub wurde noch ins Spital gebracht, verstarb jedoch in den Nachtstunden.