Gleinalmtunnel: 2019 noch drei Wochen Totalsperre

Am 20. Dezember 2019 gibt es „grünes Licht“ für den Gleinalmtunnel auf der A 9 Pyhrn Autobahn. Dann ist auch die „alte Tunnelröhre“ (Baujahr 1978) wieder wie neu und die Pyhrnstrecke ist damit vom Voralpenkreuz in Oberösterreich bis Spielfeld an der slowenischen Grenze erstmals durchgehend ohne Gegenverkehrsbereich befahrbar. Bevor aber auch die generalsanierte Tunnelröhre für den Verkehr freigegeben werden kann, müssen alle Sicherheitseinrichtungen auf Herz und Nieren getestet werden. Zusätzlich gilt es, die Lüftung für den künftigen Richtungsverkehr umzubauen und auch die derzeitige Verkehrsführung zurückzubauen. Für alle Tests, die vorgeschriebenen Brandversuche, die Tunnelwäsche und die finalen Arbeiten sind daher auch mehrere Totalsperren erforderlich.