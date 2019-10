Motorradfahrer kracht gegen Auto: schwer verletzt!

Fataler Unfall am Donnerstagnachmittag im Tiroler Außerfern! Ein 58-jähriger Motorradfahrer krachte auf der B199 Tannheimer Straße in Weißenbach am Lech gegen das Auto einer 47-Jährigen und verletzte sich dabei schwer. Der Einheimische war aus derzeit noch ungeklärter Ursache in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen.